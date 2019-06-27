Ильзат Ахметов: Задача на турнир в Австрии – наиграть связи, будет получаться – будет и результат

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов рассказал о задачах команды на предсезонный турнир в Австрии.
«Первоначальная задача – наиграть связи, прийти в оптимальные кондиции, набрать форму, – приводит слова 21-летнего игрока сборной России официальный сайт клуба. – Результат второстепенен, но спортсмены всегда хотят побеждать – на тренировках, в товарищеских матчах. Если будет получаться решать наши основные задачи, будет и результат».
Напомним, ЦСКА готовится к сезону в Австрии со вторника. В четверг команда стартует на предсезонном турнире в Пеллау матчем с «Краснодаром». Начало игры – 19:00 (мск).
В воскресенье ЦСКА сыграет со «Спартаком», в следующую среду – с «Ростовом».
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