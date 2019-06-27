Ильзат Ахметов: Матч с «Краснодаром»? Выиграет тот, кто лучше готов в данный момент

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов прокомментировал предстоящий матч с «Краснодаром» на предсезонном турнире в Австрии.
«Хорошая команда, играющая, – приводит слова 21-летнего Ахметова официальный сайт клуба. – Нас ожидает интересный матч. Но это предсезонный сбор, у каждого свои задачи. Выиграет тот, кто лучше готов в данный момент».
Напомним, матч пройдет на стадионе «Шпортплац ТСВ Пеллау» в Пеллау. Начало игры – 19:00 (мск).
Для ЦСКА, который тренируется в Австрии со вторника, эта игра станет первой в межсезонье, тогда как «Краснодар» уже провел один контрольный матч, сыграв вничью с «Чайкой» (2:2).
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