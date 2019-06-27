«Сантос» начал переговоры с «Зенитом» по трансферу Эрнани

Хавбек «Зенита» Эрнани может вернуться в чемпионат Бразилии.
Согласно источнику, на него претендует «Сантос», который хочет арендовать игрока с правом последующего выкупа.
Отмечается, что клуб из Южной Америки уже вышел на связь с руководством чемпиона России.
25-летний Эрнани перебрался в «Зенит» в 2017 году из «Атлетико Паранаэнсе». В минувшем сезоне он провел 26 матчей, забил один гол и отдал два голевых паса.
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