Ахметов будет выступать в новом сезоне под седьмым номером

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов в новом сезоне будет играть под седьмым номером.
– Мне нравится число 7, – приводит слова 21-летнего игрока официальный сайт клуба. – В том году не получилось взять семерку, решил в этом (улыбается).
– Связана ли ваша любовь к семерке с одним всемирно известным игроком?
– (Улыбается) Да нет, скорее с тем, что под этим номером обычно играют топовые футболисты.
Напомним, Ахметов перешел в ЦСКА летом прошлого года и провел первый сезон в клубе под 77-м номером. В 30 матчах за армейцев Ахметов сделал четыре результативные передачи. В завершившемся сезоне он дебютировал в сборной России.
В четверг ЦСКА стартует на предсезонном турнире в Австрии матчем с «Краснодаром».
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