Массимо Каррера: Моя отставка – это неверное решение руководства «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о своем увольнении из московского клуба.
«Я не чувствую себя обманутым, таков футбол, – приводит ITA Sport Press слова итальянца. – Можно выиграть десять трофеев подряд, но если в следующем сезоне не будет результатов, тебя уволят.
Но я считаю, что руководство приняло неверное решение. У нас было достаточно времени, чтобы изменить ситуацию: улучшить игру и подняться в турнирной таблице».
Напомним, Каррера тренировал «Спартак» с августа 2016 года по октябрь 2018 года. Под его руководством красно-белые после 16-летнего перерыва стали чемпионами России и впервые в своей истории завоевали Суперкубок страны.
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