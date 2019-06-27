Массимо Каррера: Моя отставка – это неверное решение руководства «Спартака» - Советский спорт
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27 июня 2019 17:36ФутболЛипкин Антон

Массимо Каррера: Моя отставка – это неверное решение руководства «Спартака»

Итальянец был отправлен в отставку в октябре прошлого года.

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о своем увольнении из московского клуба.

«Я не чувствую себя обманутым, таков футбол, – приводит ITA Sport Press слова итальянца. – Можно выиграть десять трофеев подряд, но если в следующем сезоне не будет результатов, тебя уволят.

Но я считаю, что руководство приняло неверное решение. У нас было достаточно времени, чтобы изменить ситуацию: улучшить игру и подняться в турнирной таблице».

Напомним, Каррера тренировал «Спартак» с августа 2016 года по октябрь 2018 года. Под его руководством красно-белые после 16-летнего перерыва стали чемпионами России и впервые в своей истории завоевали Суперкубок страны.

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