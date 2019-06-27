Павел Колобков: Сборная России обязательно попадет на чемпионат мира в Катаре

- Я уверен, что чемпионат в Катаре состоится. Благодаря такому лимиту на легионеров мы туда, конечно, попадем. Обязательно попадем, у нас даже нет сомнений. Наша команда на ходу, мы верим в (главного тренера сборной России) Станислава Черчесова, - приводит слова Колобкова «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что ФИФА может перенести чемпионат мира-2022 из Катара. Решение о переносе турнира может быть принято на фоне коррупционного скандала, связанного с выбором страны-хозяйки чемпионата мира в 2010 году. В частности, 18 июня полиция целый день допрашивала по этому делу бывшего президента УЕФА Мишеля Платини.
Напомним, что мировое первенство в Катаре должно пройти в ноябре-декабре 2022 года. Кроме Катара на право принимать чемпионат мира в 2022 году претендовали США, Южная Корея, Япония и Австралия.
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