Арсен Венгер: Я все еще не готов вернуться - Советский спорт
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27 июня 2019 19:12Футбол

Арсен Венгер: Я все еще не готов вернуться

Французский специалист Арсен Венгер исключил возможность своего возвращения к тренерской деятельности в ближайшее время.

- Не в ближайшем будущем, нет. Я все еще не готов вернуться. Да, я много размышлял об этом, но не думаю, что сейчас готов вернуться.

Безусловно, я стал более открыт для предложений, чем это было год назад, но не могу сказать вам, что в следующие два-три дня снова возглавлю какой-нибудь клуб.

Я взял небольшую паузу, и мне это понравилось. Я работал без перерывов 35 лет, поэтому, считаю, что заслужил немного отдыха, - приводит слова Венгера Sky Sports со ссылкой на France 24.

Напомним, что по информации СМИ, Венгер может возглавить «Милан» или мюнхенскую «Баварию». Также им интересуется «ПСЖ», который предлагает французскому специалисту должность технического директора.

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