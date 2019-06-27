«Локомотив» одержал волевую победу над «Злином»

В составе московской команды голами отметились Рифат Жемалетдинов (1-я минута), Антон Миранчук (33-я, пен), Роман Тугарев (53) и Никита Дорофеев (57). У клуба из Злина отличились Аднан Джафич (13) и Мартин Нечас (16).
Следующий контрольный матч «Локомотив» проведет 30 июня, соперником железнодорожников станет словацкая «Жилина».
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