Единственный россиянин в чемпионате Украины: На шикарную жизнь тут не заработаешь

На вопрос корреспондента о зарплате Павлов дал такой ответ:
- Цифру не назову. Скажу только, что на шикарную жизнь тут не заработаешь.
Добавим еще, что Василий Павлов готовится к своему второму сезону в одесском «Черноморце».
!Скоро на нашем сайте – большое интервью с Василием Павловым.
Ребус «Авангарда»: «ястребы» подписали скитальца из НХЛЭто Никита Щербак. Ему 23 года. Он играл за океаном. Что еще о нем известно? «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. Немыслимый гол Руни и волшебный прыжок Шараповой. Главное за сутки Рассказываем о том, что обсуждают в мире спорта прямо сейчас. Некоторые события вы могли пропустить, а зря. Хватит хоккею кормить циничных барыг из МОК! Жесткая колонка СлавинаНаш обозреватель реагирует на заявление комиссара НХЛ Гари Беттмэна и считает, что обновленный Кубок мира вполне способен заменить Олимпийские игры. Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. Андрей Червиченко: 30 процентов легионеров покупаются, чтобы разворовать бюджетБывший президент «Спартака» прокомментировал принятый на исполкоме РФС новый лимит на легионеров. Будет ли Петр Ян драться за титул?На минувшем UFC 238 Генри Сехудо победил Марлона Мораеса и завоевал титул в легчайшей весовой категории.
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Хабиб Нурмагомедов: Конор умолял меня не убивать его, а теперь он хочет реванш?В Лондоне состоялась пресс-конференция с участием Хабиба Нурмагомедова – чемпиона UFC в легком весе. Нурмагомедов вернется в октагон 7 сентября в Абу-Даби в поединке против Дастина Порье. Остров возвращения. Шарапова сыграет на Мальорке – впервые с января этого года!Спустя почти пять месяцев Мария Шарапова вновь выйдет на корт. На этой неделе экс-первая ракетка мира выступит на турнире в Испании – на Мальорке. «Советский спорт» – о том, что это значит. И почему возвращение россиянки так затянулось. Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать. Дастин Порье: Победой над Хабибом я впишу свое имя в историю ММАХедлайнеры карда UFC 242 Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье впервые встретились лицом к лицу в Лондоне. Победа Надаля в Париже – это застой?Чем плох триумф испанца? И что не так с женским Туром? Этот «Ролан Гаррос» и его итоги вызывают вопросы. Товарищ Беттмэн, как вам пришло в голову сравнивать Кубок мира с Олимпиадой?На днях комиссар НХЛ Гари Беттмэн заявил, что, по его мнению, Кубок мира вполне может стать заменой Олимпиады на постоянной основе. Наш обозреватель в шоке от такого. Зубов в зале славы, Суарес перегрелся, биатлонистов наказали. Главное за суткиРассказываем о последних главных событиях в мире спорта, которые вы могли пропустить, но лучше не надо. Карпин снова обыграл «Спартак». Кононову не помог даже ПонсеСтартовый матч предсезонного турнира в Австрии принес победу «Ростову» Великий Луонго завершил карьеру. Его место займет Бобровский?40-летний канадец внезапно объявил о завершении спортивной карьеры. Наши вратари подминают НХЛ под себя. У Бобровского и Василевского будет подмогаВ ближайшие несколько лет представительство российских вратарей в НХЛ может расшириться. Кровавое лицо Серроне, сумасшедший хайкик Шевченко и победа Яна. Лучшие моменты UFC 238 (видео)9 июня в Чикаго (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 238. «Советский спорт» предлагает посмотреть самые интересные моменты бойцовского шоу, которых было на удивление немало. Сергей Зубов избран в Зал хоккейной славы: он десятый из нашихДвукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион, а ныне главный тренер ХК «Сочи» стал десятым россиянином, включенным в Зал славы в Торонто. Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране. Буффон захотел вернуться в «Ювентус». А другие суперкамбэки помните?Легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон решил продолжить карьеру в 41 год и спустя сезон вернется в «Ювентус» – клуб, где стал знаменитым. По этому поводу вспоминаем другие камбэки суперветеранов. Барти – новая первая ракетка мира! 27-я в истории!Австралийка Эшли Барти в понедельник возглавит мировой рейтинг в женском одиночнм разряде. «Хотите добить наш футбол?» Жесткий спор в чате редакции на тему лимитаРешение Исполкома РФС об изменении лимита на легионеров с сезона-2020/21 взорвало чат редакции. Считайте, что мы и вас туда добавили. Кербер сорвалась с цепи. Шарапова проиграла немке на турнире в ИспанииМария Шарапова не сумела выйти в четвертьфинал на своем первом за пять месяцев турнире. Во втором раунде на Мальорке она уступила шестой ракетке мира Анжелике Кербер в двух сетах – 2:6, 3:6. Фьюри, Кудряшов и Суперсерия. Что смотреть на выходныхБлижайшие выходные будут наполнены шикарными боксерскими вечерами и чтобы вы не пропустили самое важное, «Советский спорт» подготовил гайд. Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина. Александр Дюков: России надо равняться на немцев, а не на исландцевГлава Российского футбольного союза подвел итоги исполкома, на котором был принят новый лимит на легионеров в РПЛ. В двух шагах от топ-10. Медведев упустил возможность пробиться в «десятку»Россиянин Даниил Медведев был в двух победах от дебюта в топ-10 рейтинга, но не сумел использовать этот шанс. В полуфинале турнире в Лондоне он уступил французу Жилю Симону – 7:6 (7:4), 4:6, 3:6.