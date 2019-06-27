Единственный россиянин в чемпионате Украины: На шикарную жизнь тут не заработаешь - Советский спорт
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27 июня 2019 20:57ФутболАвгустин Александр

Единственный россиянин в чемпионате Украины: На шикарную жизнь тут не заработаешь

Российский легионер чемпионата Украины Василий Павлов дал интервью «Советскому спорту».

На вопрос корреспондента о зарплате Павлов дал такой ответ:

- Цифру не назову. Скажу только, что на шикарную жизнь тут не заработаешь.

Добавим еще, что Василий Павлов готовится к своему второму сезону в одесском «Черноморце».

!Скоро на нашем сайте – большое интервью с Василием Павловым.

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