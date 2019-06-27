Олег Веретенников: Жалею, что «Ротор» так и не стал чемпионом России, мы этого заслуживали - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
27 июня 2019 20:59ФутболЗетилов Игорь

Олег Веретенников: Жалею, что «Ротор» так и не стал чемпионом России, мы этого заслуживали

Многолетний лидер волгоградского «Ротора» Олег Веретенников рассказал в чем заключался феномен «Ротора» 90-х.

– Так какой был подбор игроков, какие тренеры! И ротация была минимальная, что очень важно. Мы достаточно долго играли одним составом. В межсезонье добавлялись 1-2 человека. Причем все были максималистами, хотели побеждать и добиться чего-то серьезного.

– Почему так и не стали чемпионами?
– У «Спартака» был особый, чемпионский дух. Может, где-то не повезло. Забей мы тогда спартаковцам первыми, все могло сложиться иначе.

– Вы про матч последнего тура чемпионата России-1997?
– Конечно. Был реальный шанс взять золото. Но «Спартак» забил дважды и победил 2:0… Впрочем, мы и в других сезонах могли претендовать на чемпионство. Просто именно 1997-й стал пиком для команды. Показывали очень хороший футбол, радовали болельщиков.

– В одном из интервью вы говорили, что вас дважды приглашали в «Спартак».
– Какой смысл ворошить прошлое? Понятное дело, играй я в каком-нибудь московском клубе, шансов попасть в национальную команду было бы больше.

– Жалеете о том, что не попали?
– Жалею о том, что «Ротор» так и не стал чемпионом России. Мы этого точно заслуживали. Еще, конечно, не стоило во время игровой карьеры быть таким доверчивым, подпускать близко к себе некоторых людей.

25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
26/06 20:00Футбол
Лимит-2020/21: кому проблема, а кому семечкиРазбираемся, по каким клубам премьер-лиги новый лимит ударил бы больнее всего, если бы выступил в силу уже с ближайшего сезона.
26/06 22:00Футбол
Александр Дюков: России надо равняться на немцев, а не на исландцевГлава Российского футбольного союза подвел итоги исполкома, на котором был принят новый лимит на легионеров в РПЛ.
16/06 19:50Бокс
Забили «Кувалду». Макабу нокаутировал КудряшоваРоссийский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов проиграл рейтинговый бой конголезцу Илунге Макабу.
27/06 15:34Хоккей
Великий Луонго завершил карьеру. Его место займет Бобровский?40-летний канадец внезапно объявил о завершении спортивной карьеры.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
10/06 12:02ММА
Будет ли Петр Ян драться за титул?На минувшем UFC 238 Генри Сехудо победил Марлона Мораеса и завоевал титул в легчайшей весовой категории.
27/06 17:55Футбол
На Кубке Америки начинается жара: бразильцы распечатают плей-офф«Туристические» Япония и Катар уехали домой, как и Боливия с Эквадором. Теперь «взрослые дяди» определят победителя 46-го турнира в истории.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
23/06 19:00Теннис
В двух шагах от топ-10. Медведев упустил возможность пробиться в «десятку»Россиянин Даниил Медведев был в двух победах от дебюта в топ-10 рейтинга, но не сумел использовать этот шанс. В полуфинале турнире в Лондоне он уступил французу Жилю Симону – 7:6 (7:4), 4:6, 3:6.
16/06 19:18Теннис
Остров возвращения. Шарапова сыграет на Мальорке – впервые с января этого года!Спустя почти пять месяцев Мария Шарапова вновь выйдет на корт. На этой неделе экс-первая ракетка мира выступит на турнире в Испании – на Мальорке. «Советский спорт» – о том, что это значит. И почему возвращение россиянки так затянулось.
19/06 18:30Теннис
Хачанов – вновь в четвертьфинале в Галле. Третий раз подрядРоссиянин Карен Хачанов третий раз подряд вышел в четвертьфинал турнира в Галле. Вчера он в трех партиях обыграл хозяина кортов, немца Яна-Леннарда Штруффа – 6:3, 3:6, 6:4.
08/06 11:02ММА
Петр Ян крадется к титулу, возвращение Фергюсона и титульные баталии. Турнир UFC 238 будет жаркимСможет ли Петр Ян одержать пятую победу подряд в UFC? Сохранит ли Валентина Шевченко свой титул? И сможет ли Дональд Серроне сотворить сенсацию?
26/06 17:30Футбол
Буффон захотел вернуться в «Ювентус». А другие суперкамбэки помните?Легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон решил продолжить карьеру в 41 год и спустя сезон вернется в «Ювентус» – клуб, где стал знаменитым. По этому поводу вспоминаем другие камбэки суперветеранов. 
20/06 20:10Теннис
Кербер сорвалась с цепи. Шарапова проиграла немке на турнире в ИспанииМария Шарапова не сумела выйти в четвертьфинал на своем первом за пять месяцев турнире. Во втором раунде на Мальорке она уступила шестой ракетке мира Анжелике Кербер в двух сетах – 2:6, 3:6.
10/06 19:45Теннис
Победа Надаля в Париже – это застой?Чем плох триумф испанца? И что не так с женским Туром? Этот «Ролан Гаррос» и его итоги вызывают вопросы.
16/06 10:41ММА
Федор Емельяненко еще побьется. Нас ждут бои в Японии, США и России42-летний легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко подписал новый контракт с американской лигой Bellator, по которому проведет еще три поединка. «Советский спорт» рассказывает, где Последний император будет выступать и какие его ждут соперники.
25/06 18:30Хоккей
Хватит хоккею кормить циничных барыг из МОК! Жесткая колонка СлавинаНаш обозреватель реагирует на заявление комиссара НХЛ Гари Беттмэна и считает, что обновленный Кубок мира вполне способен заменить Олимпийские игры.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
17/06 20:26Теннис
Синхронный выход. Хачанов и Медведев пробились во второй круг турниров ATPКарен Хачанов и Даниил Медведев почти одновременно одержали победы в своих первых матчах на турнирах в Англии и Германии. В Лондоне Медведев разгромил испанца Фернандо Вердаско, а в Галле Хачанов одолел серба Миомира Кецмановича.
26/06 17:00Футбол
Андрей Червиченко: 30 процентов легионеров покупаются, чтобы разворовать бюджетБывший президент «Спартака» прокомментировал принятый на исполкоме РФС новый лимит на легионеров.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
13/06 12:00ММА
Хабиб Нурмагомедов: Конор умолял меня не убивать его, а теперь он хочет реванш?В Лондоне состоялась пресс-конференция с участием Хабиба Нурмагомедова – чемпиона UFC в легком весе. Нурмагомедов вернется в октагон 7 сентября в Абу-Даби в поединке против Дастина Порье.
16/06 02:55Бокс
Два грязных боксера и один глухой судья. Каким будет бокс (видео)В Риге прошли полуфиналы Всемирной боксерской Суперсерии в первом тяжелом весе. Кубинец Юниер Дортикос победил американца Эндрю Табити, а латвиец Майрис Бриедис оказался сильнее поляка Кшиштофа Гловацки.
Новости
20:59 Футбол Олег Веретенников: Жалею, что «Ротор» так и не стал чемпионом России, мы этого заслуживали
20:57 Футбол Единственный россиянин в чемпионате Украины: На шикарную жизнь тут не заработаешь
20:53 Футбол «Краснодар» одержал победу над ЦСКА в матче предсезонного турнира в Австрии
20:42 Баскетбол Баскетболистки сборной России проиграли Бельгии в матче Евробаскета
20:30 Теннис Американка Гауфф стала самой молодой участницей в истории Уимблдона
20:23 Хоккей «Каролина» выкупит контракт форварда Марло
20:14 Теннис Бертенс обыграла Соболенко и вышла в полуфинал турнира в Истбурне
20:07 Футбол «Краснодар» - ЦСКА. Видео единственного гола
19:54 Теннис Калинская и Флинк пробились в основную сетку Уимблдона
19:44 Футбол Арнор Сигурдссон: Есть проблемы с задней поверхностью бедра, но не знаю, насколько все серьезно
19:35 Футбол Дубль Сагитова помог «Рубину» обыграть «Мордовию»
19:29 Футбол «Локомотив» одержал волевую победу над «Злином»
19:12 Футбол Арсен Венгер: Я все еще не готов вернуться
19:04 Футбол Нападающий Козлов подписал контракт с «Уфой»
18:49 Футбол «Рома» ведет переговоры о трансфере бывшего защитника «Барселоны»
18:47 Футбол Массимо Каррера: Увольнение Аллегри удивило больше, чем приглашение Сарри
18:38 Футбол Отец Мойзе Кина рассказал, при каких условиях форвард «Юве» примет предложение «Интера»
18:29 Футбол Массимо Каррера: Никогда бы не пошел работать в ЦСКА
18:14 Футбол Павел Колобков: Сборная России обязательно попадет на чемпионат мира в Катаре
18:13 ММА «Краснодар» – ЦСКА. Стартовые составы
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика