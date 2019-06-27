Олег Веретенников: Жалею, что «Ротор» так и не стал чемпионом России, мы этого заслуживали

– Так какой был подбор игроков, какие тренеры! И ротация была минимальная, что очень важно. Мы достаточно долго играли одним составом. В межсезонье добавлялись 1-2 человека. Причем все были максималистами, хотели побеждать и добиться чего-то серьезного.
– Почему так и не стали чемпионами?
– У «Спартака» был особый, чемпионский дух. Может, где-то не повезло. Забей мы тогда спартаковцам первыми, все могло сложиться иначе.
– Вы про матч последнего тура чемпионата России-1997?
– Конечно. Был реальный шанс взять золото. Но «Спартак» забил дважды и победил 2:0… Впрочем, мы и в других сезонах могли претендовать на чемпионство. Просто именно 1997-й стал пиком для команды. Показывали очень хороший футбол, радовали болельщиков.
– В одном из интервью вы говорили, что вас дважды приглашали в «Спартак».
– Какой смысл ворошить прошлое? Понятное дело, играй я в каком-нибудь московском клубе, шансов попасть в национальную команду было бы больше.
– Жалеете о том, что не попали?
– Жалею о том, что «Ротор» так и не стал чемпионом России. Мы этого точно заслуживали. Еще, конечно, не стоило во время игровой карьеры быть таким доверчивым, подпускать близко к себе некоторых людей.
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