Олег Веретенников: Жалею, что «Ротор» так и не стал чемпионом России, мы этого заслуживали Многолетний лидер волгоградского «Ротора» Олег Веретенников рассказал в чем заключался феномен «Ротора» 90-х.

– Так какой был подбор игроков, какие тренеры! И ротация была минимальная, что очень важно. Мы достаточно долго играли одним составом. В межсезонье добавлялись 1-2 человека. Причем все были максималистами, хотели побеждать и добиться чего-то серьезного.

– Почему так и не стали чемпионами?

– У «Спартака» был особый, чемпионский дух. Может, где-то не повезло. Забей мы тогда спартаковцам первыми, все могло сложиться иначе.

– Вы про матч последнего тура чемпионата России-1997?

– Конечно. Был реальный шанс взять золото. Но «Спартак» забил дважды и победил 2:0… Впрочем, мы и в других сезонах могли претендовать на чемпионство. Просто именно 1997-й стал пиком для команды. Показывали очень хороший футбол, радовали болельщиков.

– В одном из интервью вы говорили, что вас дважды приглашали в «Спартак».

– Какой смысл ворошить прошлое? Понятное дело, играй я в каком-нибудь московском клубе, шансов попасть в национальную команду было бы больше.

– Жалеете о том, что не попали?

– Жалею о том, что «Ротор» так и не стал чемпионом России. Мы этого точно заслуживали. Еще, конечно, не стоило во время игровой карьеры быть таким доверчивым, подпускать близко к себе некоторых людей.