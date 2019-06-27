Василий Павлов: В «Черноморце» меня приняли просто великолепно

– Когда ехал на Украину, конечно, испытывал волнение. Сами понимаете, почему. Но в команде меня приняли просто великолепно. В Одессе было комфортно, очень понравилось. Никакой дискриминации в связи с тем, что я представляю Россию.
Вот только спортивный результат подкачал. В концовке регулярного чемпионата выдали удачную серию, из шести матчей выиграли четыре. Но этого не хватило, чтобы покинуть зону стыков. А там творился бардак. Дома должны были побеждать, но не использовали моменты. В гостях же в наши ворота поставили… три пенальти! Три, представляете?! Один удар вратарь отразил, но в итоге уступили 0:2. Было очень обидно.
Такая развязка смазало все впечатление. Мы не собирались вылетать из премьер-лиги. Теперь постараемся как можно быстрее вернуться.
– Остаетесь в «Черноморце»?
– Изначально я подписывал контракт на полтора года, поэтому он продолжает действие. 1 июля лечу в Одессу, начинаю готовиться. Если не поступит более интересных предложений, проведу следующий сезон в «Черноморце».
Напомним, что в чемпионате Украины-2018/19 Павлов принял участие в 15 матчах за «Черноморец» и забил три гола («Десне», «Олимпику» и «Карпатам»).
Добавим, что по итогам минувшего сезона «Черноморец» вылетел в первую лигу.
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