Василий Павлов: В «Черноморце» меня приняли просто великолепно Единственный российский легионер чемпионата Украины Василий Павлов рассказал, как прошел первый сезон в одесском «Черноморце».

– Когда ехал на Украину, конечно, испытывал волнение. Сами понимаете, почему. Но в команде меня приняли просто великолепно. В Одессе было комфортно, очень понравилось. Никакой дискриминации в связи с тем, что я представляю Россию.

Вот только спортивный результат подкачал. В концовке регулярного чемпионата выдали удачную серию, из шести матчей выиграли четыре. Но этого не хватило, чтобы покинуть зону стыков. А там творился бардак. Дома должны были побеждать, но не использовали моменты. В гостях же в наши ворота поставили… три пенальти! Три, представляете?! Один удар вратарь отразил, но в итоге уступили 0:2. Было очень обидно.

Такая развязка смазало все впечатление. Мы не собирались вылетать из премьер-лиги. Теперь постараемся как можно быстрее вернуться.

– Остаетесь в «Черноморце»?

– Изначально я подписывал контракт на полтора года, поэтому он продолжает действие. 1 июля лечу в Одессу, начинаю готовиться. Если не поступит более интересных предложений, проведу следующий сезон в «Черноморце».

Напомним, что в чемпионате Украины-2018/19 Павлов принял участие в 15 матчах за «Черноморец» и забил три гола («Десне», «Олимпику» и «Карпатам»).

Добавим, что по итогам минувшего сезона «Черноморец» вылетел в первую лигу.