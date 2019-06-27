Российский легионер на Украине рассказал, как к нему относятся Василий Павлов, выступающий за одесский «Черноморец», дал интервью «Советскому спорту».

В частности, он прокомментировал отношение к нему болельщиков и игроков, а также высказался о недавней акции футболистов «Ворсклы», которые недавно вышли на поле в майках с антироссийскими лозунгами.

– Я видел эти кадры. Мне сложно ответить, зачем они провели эту акцию. Я таких вещей в футболе не понимаю. Как в «Черноморце» на это отреагировали, у ребят пока не спрашивал. Я же в отпуске. Но повторюсь: в мой адрес за время выступлений в украинской премьер-лиге не было ни одного упрека по поводу моего гражданства. У меня замечательные отношения со всеми игроками, с персоналом.

Мое мнение: столетиями наши народы были братскими. И остаются такими. Начинаешь общаться с любым украинцем - почти у каждого есть родственники, друзья в России. Да и у меня самого много знакомых на Украине. Семья моей жены из этой страны. Мне кажется, простые люди устали от конфликтов и ждут, когда политика уйдет на второй план и мы все снова заживем нормальной жизнью.

Считаю, любой конфликт можно уладить. Надо только договариваться, а не заниматься провокациями. Тем более на спортивных соревнованиях. Поэтому недавнюю акцию грузинских футболистов мне тоже тяжело понять. Впрочем, это не мое дело. Пусть политики со всем этим разбираются. Мы лучше будем играть в футбол.

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