Хадсон-Одои в ближайшее время подпишет новый контракт с «Челси» Атакующий полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои в ближайшее время подпишет новый контракт с лондонским клубом.

Как сообщает Goal.com, хавбек близок к подписанию нового пятилетнего контракта с «Челси», несмотря на то, что «Бавария» продолжает сохранять интерес к нему.

Ранее 18-летний воспитанник академии «Челси» отказывался продлевать контракт с английским клубом, который был рассчитан до лета 2020 года, и просил руководство команды отпустить его в «Баварию», которая им активно интересовалась.

Как отмечает издание, возможное назначение Фрэнка Лэмпарда в качестве главного тренера «Челси» - один из факторов, заставивших Хадсона передумать уходить из команды.

Добавим, что Хадсон-Одои получил травму ахилла в матче 35-го тура чемпионата Англии против «Бернли» (2:2) и пропустил концовку чемпионата.

В текущем сезоне полузащитник провел 29 матчей за «Челси» во всех турнирах, записав на свой счет шесть забитых мячей и семь результативных передач.