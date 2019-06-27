Хадсон-Одои в ближайшее время подпишет новый контракт с «Челси»

Как сообщает Goal.com, хавбек близок к подписанию нового пятилетнего контракта с «Челси», несмотря на то, что «Бавария» продолжает сохранять интерес к нему.
Ранее 18-летний воспитанник академии «Челси» отказывался продлевать контракт с английским клубом, который был рассчитан до лета 2020 года, и просил руководство команды отпустить его в «Баварию», которая им активно интересовалась.
Как отмечает издание, возможное назначение Фрэнка Лэмпарда в качестве главного тренера «Челси» - один из факторов, заставивших Хадсона передумать уходить из команды.
Добавим, что Хадсон-Одои получил травму ахилла в матче 35-го тура чемпионата Англии против «Бернли» (2:2) и пропустил концовку чемпионата.
В текущем сезоне полузащитник провел 29 матчей за «Челси» во всех турнирах, записав на свой счет шесть забитых мячей и семь результативных передач.
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