Рабьо готов подписать новый контракт с «ПСЖ» Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Адриен Рабьо готов подписать новый контракт с французским клубом.

Как сообщает Le 10 Sport, представители 24-летнего хавбека готовы провести встречу с руководством «ПСЖ» и обсудить детали нового контракта.

По информации издания, полузащитник изменил свое решение об уходе из французской команды после возвращения Леонардо на пост спортивного директора «ПСЖ».

Ранее Рабьо отказывался продлевать контракт с парижским клубом, в результате чего в декабре прошлого года был переведен в дубль. Сообщалось, что в переходе полузащитника были заинтересованы испанские «Реал» и «Атлетико», а также итальянский «Ювентус» и английский «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что в минувшем сезоне 24-летний игрок провел за «ПСЖ» 20 матчей во всех турнирах, записав на свой счет два забитых мяча и две голевых передачи. Добавим, что 30 июня Рабьо станет свободным агентом.