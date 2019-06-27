Илья Кутепов: В новом сезоне должны очень хорошо выступить, чтобы исправиться за прошлый

- Тяжело, как и всем, работается, но это сборы, нам не привыкать, нормальная ситуация.
Не знаю, когда прошла акклиматизация, скорее всего в первый день, потому что тогда было тоже очень жарко. Думаю, что давно прошла.
Тренируюсь в общей группе без ограничений и без болевых ощущений, чувствую себя прекрасно.
Считаю, что трагедии из поражения «Ростову» не стоит делать. Понятно, что спортивный интерес присутствует, но разное состояние у всех игроков, все по-разному готовы. Для этого и существуют сборы, чтобы все вышли под один знаменатель. Мы над этим как раз сейчас и работаем. Безусловно, следующие матчи постараемся сыграть по-другому.
Команды на турнире собраны серьезные. Нам с ними еще и в чемпионате потом играть. Но все равно считаю, что это в большей степени тренировочный и подготовительный турнир, так что не стоит придавать ему большого значения.
Ожидания от сезона? Не будем ставить заоблачных задач. В этом сезоне мы должны очень хорошо выступить, чтобы исправиться за прошлый. Надеюсь, что будем бороться за самые высокие места, - рассказал Кутепов в интервью пресс-службе красно-белых.
Напомним, что в первом матче предсезонного турнира в Австрии «Спартак» уступил «Ростову» со счетом 0:2. В следующей встрече на турнире красно-белые 30 июня сыграют против ЦСКА.