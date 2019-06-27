Илья Кутепов: В новом сезоне должны очень хорошо выступить, чтобы исправиться за прошлый Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал о подготовке команды к новому сезону и о предсезонном турнире, который в эти дни проходит в Австрии.

- Тяжело, как и всем, работается, но это сборы, нам не привыкать, нормальная ситуация.

Не знаю, когда прошла акклиматизация, скорее всего в первый день, потому что тогда было тоже очень жарко. Думаю, что давно прошла.

Тренируюсь в общей группе без ограничений и без болевых ощущений, чувствую себя прекрасно.

Считаю, что трагедии из поражения «Ростову» не стоит делать. Понятно, что спортивный интерес присутствует, но разное состояние у всех игроков, все по-разному готовы. Для этого и существуют сборы, чтобы все вышли под один знаменатель. Мы над этим как раз сейчас и работаем. Безусловно, следующие матчи постараемся сыграть по-другому.

Команды на турнире собраны серьезные. Нам с ними еще и в чемпионате потом играть. Но все равно считаю, что это в большей степени тренировочный и подготовительный турнир, так что не стоит придавать ему большого значения.

Ожидания от сезона? Не будем ставить заоблачных задач. В этом сезоне мы должны очень хорошо выступить, чтобы исправиться за прошлый. Надеюсь, что будем бороться за самые высокие места, - рассказал Кутепов в интервью пресс-службе красно-белых.

Напомним, что в первом матче предсезонного турнира в Австрии «Спартак» уступил «Ростову» со счетом 0:2. В следующей встрече на турнире красно-белые 30 июня сыграют против ЦСКА.