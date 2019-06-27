«Арсенал» подписал контракт с Пантелеевым

Как сообщает пресс-служба команды, соглашение подписано сроком до 2021 года.
Ранее полузащитник по соглашению сторон расторг контракт с «Рубином»
Напомним, что Пантелеев - воспитанник московского «Спартака». Он провел более ста матчей за вторую команду красно-белых. Также футболист играл за юниорские сборные России различных возрастов.
В сезоне 2018/19 Владислав сыграл за «Рубин» пять матчей.
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