«Арсенал» подписал контракт с Пантелеевым - Советский спорт
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27 июня 2019 23:24Футбол

«Арсенал» подписал контракт с Пантелеевым

«Арсенал» на официально объявил о подписании контракта с полузащитником Владиславом Пантелеевым.

Как сообщает пресс-служба команды, соглашение подписано сроком до 2021 года.

Ранее полузащитник по соглашению сторон расторг контракт с «Рубином»

Напомним, что Пантелеев - воспитанник московского «Спартака». Он провел более ста матчей за вторую команду красно-белых. Также футболист играл за юниорские сборные России различных возрастов.

В сезоне 2018/19 Владислав сыграл за «Рубин» пять матчей.

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