Ривалдо: Месси уже достаточно сделал, чтобы получить «Золотой мяч» Бывший нападающий сборной Бразилии Ривалдо отметил, что форвард «Барселоны» Лионель Месси заслужил «Золотой мяч».

- Искренне верю, что Месси уже сделал достаточно, чтобы получить «Золотой мяч», потому что мы говорим об индивидуальном призе. Ван Дейк? Нужно задать вопрос, а был ли он столь же влиятелен в защите «Ливерпуля», как Месси в атаке «Барселоны»?

В любом случае, если сборная Аргентины одержит победу в Кубке Америки, что, несомненно, станет огромной заслугой Месси, это почти гарантирует ему еще один «Золотой мяч», - приводит слова Ривалдо Mundo Deportivo.

Ранее португальский специалист Жозе Моуринью назвал главных претендентов на получение «Золотого мяча» по итогам 2019 года.