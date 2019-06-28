Ривалдо: Месси уже достаточно сделал, чтобы получить «Золотой мяч»

- Искренне верю, что Месси уже сделал достаточно, чтобы получить «Золотой мяч», потому что мы говорим об индивидуальном призе. Ван Дейк? Нужно задать вопрос, а был ли он столь же влиятелен в защите «Ливерпуля», как Месси в атаке «Барселоны»?
В любом случае, если сборная Аргентины одержит победу в Кубке Америки, что, несомненно, станет огромной заслугой Месси, это почти гарантирует ему еще один «Золотой мяч», - приводит слова Ривалдо Mundo Deportivo.
Ранее португальский специалист Жозе Моуринью назвал главных претендентов на получение «Золотого мяча» по итогам 2019 года.
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