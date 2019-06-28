Мать Рабьо опровергла информацию о переговорах с «ПСЖ» - Советский спорт
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28 июня 2019 01:43Футбол

Мать Рабьо опровергла информацию о переговорах с «ПСЖ»

Вероника Рабьо, мать и агент хавбека «ПСЖ» Адриена Рабьо опровергла информацию о том, что руководство парижан хочет продолжить сотрудничество с игроком.

«Я считаю, что должна официально опровергнуть слухи, появившееся в СМИ. Говорили, что Адриен не явился на встречу со спортивным директором клуба Леонардо или отказался продлить контракт. Это все ложь. Никто ничего не обсуждал. Я поговорила сама с ним по телефону, когда он вернулся, и мы вежливо попрощались.

Так что никаких предложений о новом контракте нет, не было ранее и в будущем тоже не предвидится. Нет даже минимальных сдвигов», - приводит слова матери игрока «Газета.Ru» со ссылкой на RTL France.

Напомним, что ранее появилась информация, что Рабьо готов остаться в Париже и подписать новый контракт с «ПСЖ». Отмечалось, что полузащитник изменил свое решение об уходе из французской команды после возвращения Леонардо на пост спортивного директора клуба.

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