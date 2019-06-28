Алексей Сутормин: «Зенит»? Ясность скоро наступит - Советский спорт
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28 июня 2019 07:25ФутболЛипкин Антон

Алексей Сутормин: «Зенит»? Ясность скоро наступит

Форвард «Оренбурга» может начать новый сезон в «Зените».

Форвард «Оренбурга» Алексей Сутормин высказался о возможном переходе в «Зенит».

– Это еще не свершившийся факт, – приводят «Известия» слова 25-летнего форварда. – Без комментариев. Думаю, скоро ясность наступит.

– Но для вас переход в топ-клуб является главной целью?
– Понятно, что при переходе в топ-клуб никто не даст основного места в составе. Конкуренция никому не мешала, но считаю неправильным идти куда-то, зная, что будешь игроком ротации.

Напомним, Сутормин является воспитанником «Зенита» и выступал за молодежную команду клуба.

В 2013 году он перешел в «Строгино», через два года – в «Волгарь», а с января 2018 года выступает за «Оренбург».

В завершившемся сезоне на его счету девять голов и две результативные передачи в 31 матче чемпионата и Кубка России.

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