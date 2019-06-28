Голкипер сборной Парагвая признан лучшим игроком матча с Бразилией Роберто Хуниор Фернандес не пропустил ни одного гола в основное и дополнительное время.

Голкипер сборной Парагвая Роберто Хуниор Фернандес признан лучшим игроком матча ¼ финала Кубка Америки с Бразилией (0:0, по пенальти – 3:4).

31-летний вратарь не пропустил ни одного гола в основное и дополнительное время игры, отразив при этом 19 ударов соперника.

Отметим, что с 58-й минуты Парагвай играл в меньшинстве после удаления защитника Фабиана Бальбуэна.

В серии пенальти бразильцы не реализовали одну попытку: Роберто Фирмино пробил мимо ворот.

На турнире в Бразилии Хуниор Фернандес провел четыре матча и пропустил четыре гола.

Бразилия вышла в полуфинал, где сыграет с победителем матча Венесуэла – Аргентина.