Голкипер сборной Парагвая признан лучшим игроком матча с Бразилией - Советский спорт
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28 июня 2019 09:37ФутболЛипкин Антон

Голкипер сборной Парагвая признан лучшим игроком матча с Бразилией

Роберто Хуниор Фернандес не пропустил ни одного гола в основное и дополнительное время.

Голкипер сборной Парагвая Роберто Хуниор Фернандес признан лучшим игроком матча ¼ финала Кубка Америки с Бразилией (0:0, по пенальти – 3:4).

31-летний вратарь не пропустил ни одного гола в основное и дополнительное время игры, отразив при этом 19 ударов соперника.

Отметим, что с 58-й минуты Парагвай играл в меньшинстве после удаления защитника Фабиана Бальбуэна.

В серии пенальти бразильцы не реализовали одну попытку: Роберто Фирмино пробил мимо ворот.

На турнире в Бразилии Хуниор Фернандес провел четыре матча и пропустил четыре гола.

Бразилия вышла в полуфинал, где сыграет с победителем матча Венесуэла – Аргентина.

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