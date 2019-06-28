Алексей Сафонов: Шимански – это «кот в мешке» «Динамо» подписало 20-летнего поляка за 5,5 миллиона евро.

Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о новичке «Динамо» – полузащитнике Себастьяне Шимански.

«Он пока подходит под определение «кот в мешке», – приводит News.ru слова Сафонова. – Кроме того, что его купили за 5,5 миллиона евро – больше особо информации-то и нет. Цена хорошая, но как он себя проявит в нашем чемпионате?».

Напомним, 20-летний поляк выступал за «Легию» из Варшавы. В завершившемся сезоне он провел 42 матча, забил два гола и сделал семь результативных передач.

Атакующий полузащитник пока не присоединился к «Динамо», так как выступал на молодежном чемпионате Европы. Сумма трансфера составила 5,5 миллиона евро.