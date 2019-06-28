Алексей Сафонов: Шимански – это «кот в мешке»

Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о новичке «Динамо» – полузащитнике Себастьяне Шимански.
«Он пока подходит под определение «кот в мешке», – приводит News.ru слова Сафонова. – Кроме того, что его купили за 5,5 миллиона евро – больше особо информации-то и нет. Цена хорошая, но как он себя проявит в нашем чемпионате?».
Напомним, 20-летний поляк выступал за «Легию» из Варшавы. В завершившемся сезоне он провел 42 матча, забил два гола и сделал семь результативных передач.
Атакующий полузащитник пока не присоединился к «Динамо», так как выступал на молодежном чемпионате Европы. Сумма трансфера составила 5,5 миллиона евро.
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