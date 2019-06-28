Симонян попал в реанимацию

Первый вице-президент РФС Никита Симонян доставлен в больницу и госпитализирован в реанимацию, сообщает «Комсомольская правда».
«У Никиты Павловича диагностировали вертебро-базилярную недостаточность. Иными словами – снижение кровообращения в системе артерий», – говорится в сообщении источника.
Болезнь опасна в случае, если не заниматься лечением. Обратить ее полностью возможно. После осмотра медики решили оставить 92-летнего Симоняна в больнице.
Симонян также является руководителем технического комитета РФС. Он остается лучшим бомбардиром в истории «Спартака», забив 160 голов в 245 матчах.
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