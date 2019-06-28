ПСВ объявил о переходе Брумы, на которого претендовал «Спартак» - Советский спорт
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28 июня 2019 14:42ФутболЛипкин Антон

ПСВ объявил о переходе Брумы, на которого претендовал «Спартак»

24-летний португалец подписал с клубом пятилетний контракт.

Полузащитник «РБ Лейпциг» Брума стал игроком ПСВ, сообщает официальный сайт вице-чемпионов Голландии. 24-летний португалец подписал с клубом пятилетний контракт.

Брума провел в «РБ Лейпциг» два сезона после перехода из «Галатасарая». За этого время воспитанник «Спортинга» сыграл за команду в 67 матчах, забил десять голов и сделал пять результативных передач. Ранее он также играл за «Газиантепспор» и «Реал Сосьедад».

В ноябре 2017 года Брума дебютировал за сборную Португалии. В семи матчах за национальную команду на его счету один гол.

Добавим, что в июне сообщалось, что на игрока претендует «Спартак».

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