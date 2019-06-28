«Рубин» в очередной раз сменит эмблему клуба (фото) - Советский спорт
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28 июня 2019 15:21ФутболЛипкин Антон

«Рубин» в очередной раз сменит эмблему клуба (фото)

Ребрендинг проводится в пятый раз за последние семь лет.

«Рубин» начнет следующий сезон с новым логотипом, сообщает «БИЗНЕС Online».

Очередной ребрендинг, который стал пятым за последние семь лет, – инициатива спонсора клуба – компании ТАИФ. Работу над новым логотипом в клубе начали еще в 2017 году.

В предыдущий раз логотип «Рубина» обновился в 2016 году. При этом нынешние изменения незначительные: голова дракона, который помещен в щит, теперь находится в горизонтальном положении, а контуры самого щита стали прерываться только сверху. Надпись «Рубин Казан» теперь также строго горизонтальная.

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Напомним, «Рубин» завершил сезон на 11-м месте, после чего в отставку ушел главный тренер Курбан Бердыев. Новый чемпионат команда начнет под руководством исполняющего обязанности главного тренера Романа Шаронова.

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