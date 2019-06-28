Гынсарь и Радоньич присоединились к «Крыльям Советов» на сборах в Австрии

Как сообщает пресс-служба самарской команды, оба игрока прошли медосмотр и приняли участие в утренней тренировке команды.

Добавим, что 27-летний молдавский хавбек Гынсарь, ранее выступал за «Академию», «Зимбру» и «Шериф». Сезон 2018/19 Раду провел в израильском «Хапоэле». 28-летний нападающий Радоньич выступал за хорватские клубы «Истра 1961», «Динамо» и «Локомотив».

Напомним, что завтра самарцы проведут первые матчи на австрийском сборе, соперниками российской команды станут чешский «Баник» и хорватский «Хайдук».