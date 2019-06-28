Георгий Джикия: Не буду говорить, готов ли стать капитаном «Спартака»

Защитник «Спартак» Георгий Джикия высказался о том, готов ли он стать новым капитаном команды.
«Я спокойно к этому отношусь, думаю, что непосредственно здесь, в Австрии, это и решится, – сказал 25-летний игрок в интервью ТАСС. – Поэтому стоит его дождаться спокойно. На вопрос, готов ли я, отвечать не буду, могу сказать лишь одно: что это огромная ответственность».
Напомним, на прошлой неделе «Спартак» расторг контракт с полузащитником Денисом Глушаковым, который был капитаном красно-белых с 2016 года.
Джикия перешел в «Спартак» в январе 2017 года. За два с половиной сезона на его счету 68 матчей за клуб, три гола и четыре результативные передачи.
В настоящее время «Спартак» готовится к сезону на сборе в Австрии.
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