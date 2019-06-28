Адвокат прокомментировал решение ФСИН об отправке Кокорина и Мамаева в одну колонию Адвокат Вячеслав Барик, представляющий интересы Кирилла Кокорина, считает решение Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) отправить всех фигурантов по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в одну колонию положительным моментом.

«Люди, а в нашем случае организация, которая понимает и видит все допущенные при суде и следствии нарушения стремится хоть как-то исправить ситуацию и что-то компенсировать.

Объективно ребята вообще не должны были оказаться под стражей и получить тюремные сроки, ведь по реально совершенным деяниям это не предусмотрено.

Безусловно, это положительный момент, но, если честно, не думаю, что совместное отбытие наказания хоть как-то исправит ситуацию. Но не исключаю, что у ребят это вызовет положительную реакцию», - приводит слова адвоката RT.

Ранее стало известно, что Александр Кокорин получил разрешение отбывать наказание в одной колонии со своим братом Кириллом, который также был фигурантом дела. Все они будут отправлены в одну из колоний недалеко от Москвы.

Напомним, в мае Пресненский суд Москвы приговорил братьев Кокориных к полутора годам лишения свободы, а Мамаева к одному году и пяти месяцам за то, что их компания избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, главу департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.