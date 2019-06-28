Эсекьель Понсе: Мне доверяют в «Спартаке», и я верю, что буду много играть Аргентинский нападающий Эсекьель Понсе прокомментировал свое решение перейти в московскую команду.

- Больше всего заинтриговало предложение «Спартака» и возможность показать себя тут. Когда со мной связались и описали условия работы, когда я поговорил с представителем клуба, сразу решил: этот путь мне подходит.

Сыграло важную роль, что, как мне сказали, в России я смогу получить серьезную игровую практику. Мне тут доверяют, я это чувствую и верю, что буду много играть, - цитирует Понсе Sport24.ru.

Напомним, что Понсе стал игроком «Спартака» 21 июня. Дебют нападающего за красно-белых состоялся в товарищеском матче против «Ростова», который прошел в рамках предсезонного турнира в Австрии.