Эсекьель Понсе: Мне доверяют в «Спартаке», и я верю, что буду много играть

- Больше всего заинтриговало предложение «Спартака» и возможность показать себя тут. Когда со мной связались и описали условия работы, когда я поговорил с представителем клуба, сразу решил: этот путь мне подходит.
Сыграло важную роль, что, как мне сказали, в России я смогу получить серьезную игровую практику. Мне тут доверяют, я это чувствую и верю, что буду много играть, - цитирует Понсе Sport24.ru.
Напомним, что Понсе стал игроком «Спартака» 21 июня. Дебют нападающего за красно-белых состоялся в товарищеском матче против «Ростова», который прошел в рамках предсезонного турнира в Австрии.
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