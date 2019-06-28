Эсекьель Понсе: Спокойствие Кононова обманчиво, на самом деле у него есть стержень - Советский спорт
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28 июня 2019 17:11Футбол

Эсекьель Понсе: Спокойствие Кононова обманчиво, на самом деле у него есть стержень

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе поделился мнением о главном тренере красно-белых Олеге Кононове.

- Мне нравится работать с главным тренером, видно, чего он хочет. Идеи Кононова вполне доступны, стараемся воплотить их. Надеюсь, его видение футбола поможет «Спартаку» побеждать и получать удовольствие от игры. А значит, и фанаты будут довольны.

Его спокойствие передается футболистам. Но это спокойствие обманчиво: на самом деле у него есть стержень. Кононов может быть тихим снаружи, но внутри может гореть огонь, незаметный для остальных, - приводит слова Понсе Sport24.ru.

Напомним, что Понсе стал игроком «Спартака» 21 июня. Дебют нападающего за красно-белых состоялся в товарищеском матче против «Ростова», который прошел в рамках предсезонного турнира в Австрии.

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