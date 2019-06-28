Виталий Шашков: Не планируем приглашать Глушакова в «Крылья Советов»

- Нет, (Глушакова) не планируется в нашей команде, - цитирует Шашкова «РИА Новости».
Напомним, что 19 июня «Спартак» объявил о расторжении контракта с Глушаковым. Полузащитник выступал за «Спартак» с 2013 года после перехода из «Локомотива». За шесть сезонов он провел за команду 173 матча, в которых забил 23 гола и сделал десять результативных передач.
Предыдущие три года полузащитник был капитаном команды. В этой роли в сезоне-2016/2017 он вместе со «Спартаком» стал чемпионом России, а в июле 2017 года – обладателем Суперкубка России.
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