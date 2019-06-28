Ольга Бузова: Фотография в футболке «Реала» ничего не значит - Советский спорт
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28 июня 2019 18:49Футбол

Ольга Бузова: Фотография в футболке «Реала» ничего не значит

Певица и телеведущая Ольга Бузова, о сотрудничестве которой с «Барселоной» было объявлено накануне, заверила, что всегда болела за каталонскую команду.

- Я родилась в Санкт-Петербурге, там у нас культ футбола на высоком уровне. Думаю, вы понимаете, почему. Мы всегда болели всей семьей за испанскую «Барселону». У меня даже мама любит «Барсу».

После переезда в Москву и некоторых обстоятельств в моей жизни я болела только за «Барсу», а потом в моей жизни случился футбольный клуб… Сами знаете, какой! «Барса» всегда в моем сердце, но также я болею за другие футбольные клубы, где играют мои друзья.

Фотография в футболке мадридского «Реала»? Это ничего не значит! У меня много футболок разных команд, - приводит слова Бузовой Sport24.ru.

Ранее сообщалось, что Бузова сможет примерить на себя роль профессионального футболиста и проведет 48 часов в составе каталонского клуба.

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