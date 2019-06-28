«Челси» отклонил четвертое предложение «Баварии» о покупке Хадсона-Одои Руководство «Челси» вновь отклонило предложение «Баварии» о трансфере полузащитника Каллума Хадсона-Одои.

Как сообщает Sky Sports, предложение, которое, составляло 25 миллионов евро, было четвертой попыткой «Баварии» купить 18-летнего вингера.

Ранее сообщалось, что хавбек близок к подписанию нового пятилетнего контракта с «Челси». Отмечалось, что на решение Хадсона-Одои повлияло возможное назначение Фрэнка Лэмпарда в качестве главного тренера лондонского клуба.

Ранее 18-летний воспитанник академии «Челси» отказывался продлевать контракт с английским клубом, который был рассчитан до лета 2020 года, и просил руководство команды отпустить его в «Баварию».