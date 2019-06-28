Тунис и Мали сыграли вничью на Кубке африканских наций - Советский спорт
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28 июня 2019 19:45ФутболКоноплев Александр

Тунис и Мали сыграли вничью на Кубке африканских наций

Мали лидирует в своем квартете.

В матче второго тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Туниса сыграла вничью с Мали – 1:1.

На 60-й минуте голкипер сборной Туниса Муе Хассен отправил мяч в свои ворота, а через 10 минут нападающий Вахби Хазри сравнял счет в матче. Напомним, что в конце июня Хазри отказал «Краснодару».

Сборная Мали занимает с четырьмя очками первое место в группе E.

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