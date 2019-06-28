Тунис и Мали сыграли вничью на Кубке африканских наций

В матче второго тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Туниса сыграла вничью с Мали – 1:1.
На 60-й минуте голкипер сборной Туниса Муе Хассен отправил мяч в свои ворота, а через 10 минут нападающий Вахби Хазри сравнял счет в матче. Напомним, что в конце июня Хазри отказал «Краснодару».
Сборная Мали занимает с четырьмя очками первое место в группе E.
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