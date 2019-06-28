Аквилани завершил карьеру За годы в футболе он забил 43 мяча в 459 матчах.

Экс-полузащитник сборной Италии Альберто Аквилани объявил о завершении карьеры.

«После некоторых размышлений я решил повесить бутсы на гвоздь. Несмотря на множество предложений от других команд, я думаю, пришло время уйти из спорта», – написал Аквилани в своем инстаграме.

Последним клубом хавбека был «Лас-Пальмас», который футболист покинул летом 2018 года. До этого Аквилани играл за «Рому», «Триестину», «Ливерпуль», «Ювентус», «Милан», «Фиорентина», «Спортинг», «Пескару» и «Сассуоло». Полузащитник дважды выигрывал Кубок Италии. Также он бронзовый призер Кубка конфедераций-2013.