Аквилани завершил карьеру - Советский спорт
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28 июня 2019 19:55ФутболКоноплев Александр

Аквилани завершил карьеру

За годы в футболе он забил 43 мяча в 459 матчах.

Экс-полузащитник сборной Италии Альберто Аквилани объявил о завершении карьеры.

«После некоторых размышлений я решил повесить бутсы на гвоздь. Несмотря на множество предложений от других команд, я думаю, пришло время уйти из спорта», – написал Аквилани в своем инстаграме.

Последним клубом хавбека был «Лас-Пальмас», который футболист покинул летом 2018 года. До этого Аквилани играл за «Рому», «Триестину», «Ливерпуль», «Ювентус», «Милан», «Фиорентина», «Спортинг», «Пескару» и «Сассуоло». Полузащитник дважды выигрывал Кубок Италии. Также он бронзовый призер Кубка конфедераций-2013.

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Dopo un periodo di riflessione credo sia arrivato il momento di appendere gli scarpini a quel chiodo che noi tutti odiamo. Ma c’è un tempo per tutto. Ed ora è arrivato il momento di intraprendere nuove strade, diverse per gli aspetti di quotidianità, ma allo stesso tempo allettanti in quanto nuove sfide. Ho preso del tempo per capire quale fosse la scelta migliore. Ma nonostante le tante proposte arrivate, credo sia arrivato il momento di dire basta. Guardando indietro vedo un ragazzino con i capelli a caschetto con la maglia giallo verde della Spes Montesacro che riceve la chiamata della Roma, per poi vederlo calcare i campi più importanti d’Europa, giocando con alcuni dei calciatori più forti al mondo, fino a vestire la maglia della Nazionale partecipando alle 3 competizioni più importanti al mondo. Quel ragazzino ha realizzato il suo sogno. È stato un percorso che mi ha visto crescere come professionista e come uomo, e che ha visto nascere la mia famiglia. C’è un momento per tutto e questo è il momento di diventare grandi. Ringrazio tutte le persone che in questi anni hanno contribuito alla mia crescita, dagli allenatori agli addetti ai lavori, passando per i compagni di squadra. Ringrazio i tifosi, che ci sono stati, SEMPRE. Ringrazio la mia famiglia, punto fermo da sempre e per sempre. La divisa e gli scarpini adesso verranno riposti nel cassetto, magari per indossare un nuovo tipo di divisa. Tempo al tempo. Grazie a tutti Alberto Aquilani

Публикация от Alberto Aquilani (@albeaquilani)

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