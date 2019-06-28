Федор Кудряшов: На Евро-2020 можем дойти до полуфинала

- Для начала нужно туда попасть. Перед прошлым ЧМ меня спрашивали, я говорил до ½, дойдем. Чуть-чуть не удалось. Сейчас тоже скажу, что минимум до полуфинала можем дойти. При удачном стечении обстоятельств, три матча мы проведем дома. Думаю, болельщики сыграют важную роль в конечном результате, - приводит слова Кудряшова «Матч ТВ».
Напомним, что Кудряшов после окончания контракта покинул турецкий «Истанбул Башакшехир» и на данный момент является свободным агентом. Сообщалось, что 32-летний игрок может вернуться в чемпионат России.
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