Федор Кудряшов: На Евро-2020 можем дойти до полуфинала Защитник сборной России Федор Кудряшов рассказал о шансах у сборной России на Евро-2020.

- Для начала нужно туда попасть. Перед прошлым ЧМ меня спрашивали, я говорил до ½, дойдем. Чуть-чуть не удалось. Сейчас тоже скажу, что минимум до полуфинала можем дойти. При удачном стечении обстоятельств, три матча мы проведем дома. Думаю, болельщики сыграют важную роль в конечном результате, - приводит слова Кудряшова «Матч ТВ».

Напомним, что Кудряшов после окончания контракта покинул турецкий «Истанбул Башакшехир» и на данный момент является свободным агентом. Сообщалось, что 32-летний игрок может вернуться в чемпионат России.