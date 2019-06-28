Крыховяк присоединился к «Локомотиву» на сборе в Австрии - Советский спорт
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28 июня 2019 20:54Футбол

Крыховяк присоединился к «Локомотиву» на сборе в Австрии

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк в пятницу прибыл в Австрию, где проходит учебно-тренировочный сбор столичной команды.

Как сообщает пресс-служба железнодорожников, тренерский штаб клуба разрешил полузащитнику прилететь на австрийские сбор чуть позднее.

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