«Реал» нашел третьего вратаря в «Алавесе» - Советский спорт
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29 июня 2019 01:11ФутболКоноплев Александр

«Реал» нашел третьего вратаря в «Алавесе»

Трансферная стоимость вратаря оценивается в 1,5 миллиона евро.

Голкипер «Алавеса» Антонио Сивера может перейти в «Реал», утверждает Cadena SER.

22-летний испанец рассматривается на роль третьего вратаря «бланкос» после бельгийца Тибо Куртуа и украинца Андрея Лунина.

Сивера – чемпион Европы среди юношеских команд. В минувшем сезоне он провел пять матчей во всех турнирах, в которых пропустил восемь мячей.

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