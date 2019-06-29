«Реал» нашел третьего вратаря в «Алавесе»

Голкипер «Алавеса» Антонио Сивера может перейти в «Реал», утверждает Cadena SER.
22-летний испанец рассматривается на роль третьего вратаря «бланкос» после бельгийца Тибо Куртуа и украинца Андрея Лунина.
Сивера – чемпион Европы среди юношеских команд. В минувшем сезоне он провел пять матчей во всех турнирах, в которых пропустил восемь мячей.
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