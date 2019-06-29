«Боруссия» объявила о возвращении Хуммельса

Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе защитника «Баварии» Матса Хуммельса. Футболист будет выступать под 15-м номером.
30-летний футболист играл за «шмелей» с 2008 по 2016 год. На его счету 25 мячей в 309 играх за клуб.
Хуммельс – пятикратный чемпион Германии, чемпион мира 2014 года.
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