«Боруссия» объявила о возвращении Хуммельса - Советский спорт
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29 июня 2019 01:40ФутболКоноплев Александр

«Боруссия» объявила о возвращении Хуммельса

Воспитанник «Баварии» вернулся в Дортмунд.

Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе защитника «Баварии» Матса Хуммельса. Футболист будет выступать под 15-м номером.

30-летний футболист играл за «шмелей» с 2008 по 2016 год. На его счету 25 мячей в 309 играх за клуб.

Хуммельс – пятикратный чемпион Германии, чемпион мира 2014 года.

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