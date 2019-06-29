Сергей Балахнин: Полоз – не тот игрок, которого нужно просматривать - Советский спорт
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29 июня 2019 08:26ФутболЛипкин Антон

Сергей Балахнин: Полоз – не тот игрок, которого нужно просматривать

Полоз тренируется с «Ростовом», но пока не подписал контракт с клубом.

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о том, что клуб просматривает форварда «Зенита» Дмитрия Полоза.

«Полоз – не тот футболист, которого нужно просматривать, – приводят «Известия» слова Балахнина. – Он хорошо всем известен, уже выступал за «Ростов» и, уверен, что Валерий Карпин отлично осведомлен о возможностях нападающего.

Вопрос только в том, действительно ли это лучший вариант для команды и готов ли клуб к таким финансовым расходам».

Напомним, прошедший сезон 27-летний нападающий провел на правах аренды за «Рубин». В 30 матчах чемпионата и Кубка России он забил пять голов и сделал одну результативную передачу.

Отметим, что Полоз уже выступал за «Ростов» с 2012 по 2017 годы, после чего и перешел в «Зенит». Контракт форварда с чемпионами России рассчитан до 2020 года.

В первом матче предсезонного турнира в Австрии со «Спартаком» (2:0) Полоз забил один гол. Ранее сообщалось, что на игрока также претендует «Сочи».

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