«Барселона» готова продать Ракитича за 50 миллионов евро - Советский спорт
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29 июня 2019 10:16ФутболСпирин Дмитрий

«Барселона» готова продать Ракитича за 50 миллионов евро

«Барселона» согласна продать хорватского полузащитника Ивана Ракитича в «Манчестер Юнайтед» за 50 млн евро.

Ранее команда отказала «МЮ» в продаже хорвата за 35 миллионов евро, но манкунианцы сделали новую попытку приобретения игрока, сообщает Diario Sport.

В «МЮ» Ракитича рассматривают как замену Полю Погба, которым интересуются «Ювентус» и «Реал».

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