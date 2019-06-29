Черышев назвал свой переход в «Валенсию» почти завершенным

Полузащитник Денис Черышев подтвердил, что его переход из «Вильярреала» в «Валенсию» можно считать почти завершенным, сообщает El Mundo Deportivo.
«Вопрос с переходом практически закрыт, – сказал 28-летний игрок. – Играть в Лиге чемпионов – это вызов для меня. Этот турнир вдохновляет любого игрока. Приятно, что (главный тренер «Валенсии») Марселино делает ставку на меня».
Напомним, в завершившемся сезоне Черышев играл в «Валенсии» на правах аренды, тогда как права на игрока оставались у «Вильярреала». В 41 матче за команду на его счету четыре гола и пять результативных передач.
В конце апреля Черышев получил растяжение связок колена, из-за чего пропустил концовку чемпионата Испании.
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