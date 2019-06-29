Глушаков подписал контракт с «Ахматом» - Советский спорт
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29 июня 2019 10:26ФутболСпирин Дмитрий

Глушаков подписал контракт с «Ахматом»

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о переходе в «Ахмат» бывшего полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова.

«Дорогие друзья!

Летнее межсезонье в футболе — период трансферов. Мне приятно объявить о переходе в наш любимый футбольный клуб «Ахмат» известного российского футболиста, одного из лучших полузащитников страны Дениса Глушакова.

Он трудолюбивый, высокопрофессиональный футболист, за плечами которого множество игр на международном уровне, в том числе за сборную России. Уверен, Денис быстро вольется в коллектив, его опыт и мастерство помогут команде в решении задач. Денис обещал сделать для этого всё от него зависящее. А я желаю ему профессиональной удачи, успехов вместе с нашей любимой командой «Ахмат». Добро пожаловать в Грозный!», — написал Кадыров в инстаграме.

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Дорогие друзья! Летнее межсезонье в футболе- период трансферов. Мне приятно объявить о переходе в наш любимый футбольный клуб @akhmatgrozny «АХМАТ» известного российского футболиста, одного из лучших полузащитников страны @glushak8 Дениса Глушакова. Он трудолюбивый, высоко профессиональный футболист, за плечами которого множество игр на международном уровне, в том числе за сборную России. Уверен, Денис быстро вольётся в коллектив, его опыт и мастерство помогут команде в решении задач. Денис обещал сделать для этого всё от него зависящее. А я желаю ему профессиональной удачи, успехов вместе с нашей любимой командой «АХМАТ». Добро пожаловать в Грозный!

Публикация от @ za_kadyrova_95eng

Контракт с футболистом подписан по схеме 1+1. Глушаков присоединится к «Ахмату» на сборе в Австрии.

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 года. В июне 2019 года он досрочно разорвал контракт с красно-белыми. Также в его карьере были «Звезда», «Ника», ростовский СКА и «Локомотив».

В минувшем сезоне на счету хавбека три гола в 25 матчах за «Спартак» во всех турнирах.

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