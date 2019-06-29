Полузащитник «Ромы» Жерсон может перейти в «Динамо»

Полузащитник «Ромы» Жерсон может продолжить карьеру в «Динамо», сообщает Sky Sport Italia.
22-летний бразилец должен был стать игроком «Дженоа», однако в последний момент получил предложение от бело-голубых, которые готовы предложить за него 13 миллионов евро.
Жерсон принадлежит «Роме» с 2016 года, однако в минувшем сезоне выступал на правах аренды за «Фиорентину». В 40 матчах серии A и Кубка Италии центральный полузащитник забил три гола и сделал три результативные передачи.
Отметим, что «Дженоа» предлагал игроку зарплату в 1,4 миллиона евро. Контракт игрока с «Ромой» действует до 30 июня 2021 года.
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