Полузащитник «Ромы» Жерсон может перейти в «Динамо» Бело-голубые предложили за бразильца 13 миллионов евро.

Полузащитник «Ромы» Жерсон может продолжить карьеру в «Динамо», сообщает Sky Sport Italia.

22-летний бразилец должен был стать игроком «Дженоа», однако в последний момент получил предложение от бело-голубых, которые готовы предложить за него 13 миллионов евро.

Жерсон принадлежит «Роме» с 2016 года, однако в минувшем сезоне выступал на правах аренды за «Фиорентину». В 40 матчах серии A и Кубка Италии центральный полузащитник забил три гола и сделал три результативные передачи.

Отметим, что «Дженоа» предлагал игроку зарплату в 1,4 миллиона евро. Контракт игрока с «Ромой» действует до 30 июня 2021 года.