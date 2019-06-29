Стал известен состав «Зенита» на матч с «Гонведом» Игра пройдет в Кирхдорфе.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал состав команды на контрольный матч с «Гонведом» на сборах в Австрии.

«Зенит»: Кержаков, Набиуллин, Мевля, Маммана, Терентьев, Мак, Краневиттер, Ерохин, Эрнани, Джорджевич, Заболотный.

Матч «Зенита» с «Гонведом» пройдет в Кирхдорфе. Начало игры – 12:00 (мск).

Отметим, что в субботу у чемпионов России запланирован еще один контрольный матч – с «Црвеной Звездой», который начнется в 17:30 (мск). После этой игры «Зенит» вернется в Санкт-Петербург.

Напомним, 6 июля в первом официальном матче нового сезона «Зенит» сыграет с обладателем Кубка России «Локомотивом» за Суперкубок России. Игра пройдет на стадионе «Динамо» в Москве.