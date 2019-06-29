Станислав Черчесов: Радует, что в ЦСКА много молодежи Армейцы продолжают подготовку к сезону на сборе в Австрии.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил тренировку ЦСКА на сборе в Австрии.

«Много молодежи, радует, что они в команде, тренируются, изнутри и снаружи смотрят большой футбол, – приводит слова Черчесова официальный сайт клуба. – Мне понравилось, все живо, игроки отдавались полностью, слушали, что говорят тренеры».

Вчерашнюю тренировку #ЦСКАвАвстрии посетил главный тренер @TeamRussia Станислав Черчесов.



«Много молодежи, радует, что они в команде, тренируются, изнутри и снаружи смотрят большой футбол. Мне понравилось, все живо, игроки отдавались полностью, слушали, что говорят тренеры» pic.twitter.com/QmDiR29lEt — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) June 29, 2019

Напомним, в четверг ЦСКА проиграл «Краснодару» (0:1) в матче первого тура предсезонного турнира. В пятницу команда продолжила готовиться к сезону в Ольбендорфе.

В воскресенье во втором туре ЦСКА сыграет со «Спартаком». Начало игры – 19:00 (мск). В заключительном матче в среду команда сыграет с «Ростовом».