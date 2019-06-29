Станислав Черчесов: Радует, что в ЦСКА много молодежи

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил тренировку ЦСКА на сборе в Австрии.
«Много молодежи, радует, что они в команде, тренируются, изнутри и снаружи смотрят большой футбол, – приводит слова Черчесова официальный сайт клуба. – Мне понравилось, все живо, игроки отдавались полностью, слушали, что говорят тренеры».
Напомним, в четверг ЦСКА проиграл «Краснодару» (0:1) в матче первого тура предсезонного турнира. В пятницу команда продолжила готовиться к сезону в Ольбендорфе.
В воскресенье во втором туре ЦСКА сыграет со «Спартаком». Начало игры – 19:00 (мск). В заключительном матче в среду команда сыграет с «Ростовом».
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