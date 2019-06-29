Манолас перейдет из «Ромы» в «Наполи»

По информации Rai Sport, «Наполи» заплатит римлянам 13 млн евро плюс 2 млн в виде бонусов, а также отдадут полузащитника Амаду Диавара, которого оценивают в 23 млн евро.
Сам игрок сборной Греции подпишет с «Наполи» пятилетний контракт с зарплатой 3,5 млн евро в год. Еще 500 тыс. евро в год Манолас сможет получить от «Наполи» в виде бонусов.
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