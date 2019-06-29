Глушаков поставил фото с Кадыровым на заставку в инстаграме - Советский спорт
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29 июня 2019 11:45ФутболЛипкин Антон

Глушаков поставил фото с Кадыровым на заставку в инстаграме

Полузащитник подписал контракт с «Ахматом».

Полузащитник Денис Глушаков изменил фото профиля в инстаграме.

32-летний игрок поставил главным свое фото с президентом Чечни Рамзаном Кадыровым.

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Также в описании профиля теперь у него значится: профессиональный футболист ФК «Ахмат» (Грозный).

Напомним, в субботу «Ахмат» объявил о подписании контракта с Глушаковым по схеме «1+1».

Предыдущие шесть лет полузащитник провел в «Спартаке», последние три года – в роли капитана команды. Вместе с красно-белыми Глушаков стал чемпионом России и обладателем Суперкубка.

Всего он провел за команду 173 матча, в которых забил 23 гола и сделал десять результативных передач.

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