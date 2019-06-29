Сердар Азмун: Естественно, что Семак берет тренерский опыт у Бердыева Нападающий «Зенита» Сердар Азмун рассказал, что общего у тренера петербургской команды Сергея Семака с Курбаном Бердыевым.

«Сергей Богданович у Бердыева играл. И это естественно, что человек берет тренерский опыт у тех, с кем он работал. У Семака огромный опыт — и жизненный, и игровой. Он выступал в сильных командах, был капитаном. То, что Сергей Богданович стал чемпионом, говорит о его большом потенциале. Неважно, перенял он что-то или нет. Важно, что Семак умеет и чего достиг», - рассказал Азмун в интервью Sport24.ru.

Напомним, Сергей Семак в составе казанского «Рубина» становился чемпионом России.

Сердар Азмун играл под руководством Курбана Бердыева в «Рубине» и «Ростове».