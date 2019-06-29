Каррера может возглавить ПАОК

По информации Sport24.ru, итальянский специалист рассматривается на замену Рэзвану Луческу клублом ПАОК.
Рэзван Луческу — сын бывшего главного тренера «Зенита» и «Шахтера» Мирчи Луческу.
Напомним, Каррера возглавлял «Спартак» с лета 2016 по осень 2018 года. Ранее сообщалось, что тренер провел переговоры с представителями иранского клуба «Персеполис».
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