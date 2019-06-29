Каррера может возглавить ПАОК - Советский спорт
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29 июня 2019 12:20ФутболСпирин Дмитрий

Каррера может возглавить ПАОК

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера может продолжить карьеру в чемпионате Греции.

По информации Sport24.ru, итальянский специалист рассматривается на замену Рэзвану Луческу клублом ПАОК.

Рэзван Луческу — сын бывшего главного тренера «Зенита» и «Шахтера» Мирчи Луческу.

Напомним, Каррера возглавлял «Спартак» с лета 2016 по осень 2018 года. Ранее сообщалось, что тренер провел переговоры с представителями иранского клуба «Персеполис».

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