«Валенсия» объявила о договоренности с «Вильярреалом» по трансферу Черышева

«Валенсия» согласовала с «Вильярреалом» приобретение полузащитника Дениса Черышева, сообщает официальный сайт «летучих мышей».
28-летний игрок сборной России выступал за «Валенсию» в прошедшем сезоне на правах аренды, срок которой завершается 30 июня. В 41 матче за «Валенсию» Черышев забил четыре гола и сделал пять результативных передач.
Отметим, что полузащитник уже играл за «Валенсию» в аренде весной 2016 года, когда принадлежал «Реалу», после этого «Вильярреал» выкупил игрока за семь миллионов евро.
Добавим, что в конце апреля Черышев получил растяжение связок колена, из-за чего пропустил концовку сезона и не сыграл за сборную России в матчах отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром.
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