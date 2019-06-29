«Валенсия» объявила о договоренности с «Вильярреалом» по трансферу Черышева Полузащитник сборной России провел сезон в «Валенсии» в аренде.

«Валенсия» согласовала с «Вильярреалом» приобретение полузащитника Дениса Черышева, сообщает официальный сайт «летучих мышей».

28-летний игрок сборной России выступал за «Валенсию» в прошедшем сезоне на правах аренды, срок которой завершается 30 июня. В 41 матче за «Валенсию» Черышев забил четыре гола и сделал пять результативных передач.

Отметим, что полузащитник уже играл за «Валенсию» в аренде весной 2016 года, когда принадлежал «Реалу», после этого «Вильярреал» выкупил игрока за семь миллионов евро.

Добавим, что в конце апреля Черышев получил растяжение связок колена, из-за чего пропустил концовку сезона и не сыграл за сборную России в матчах отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром.